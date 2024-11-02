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Неймар ведёт переговоры с новым клубом - это не «Барселона»

02 Ноября 2024 • 10:37 Комментировать

Бывший нападающий «ПСЖ» и «Барселоны» Неймар летом следующего года вернется в Бразилию. Об этом сообщил вице-президент «Сантоса» Нико Освальдо.

«Неймар приедет в «Сантос» в июне. Мы ведем переговоры на эту тему. Он возвращается», - цитирует представителя клуба Football Espana.

Напомним, что Неймар – воспитанник академии «Сантоса». В составе бразильской команды нападающий выступал с 2009 по 2013 год.

В настоящий момент бразильский форвард выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Хиляль». Трудовое соглашение Неймара рассчитано до середины следующего года.

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