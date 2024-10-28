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Чемпионат Бразилии. Серия А

В Бразилии футболист получил красную карточку через три секунды после выхода на поле

28 Октября 2024 • 01:50 Комментировать
Атлетико Паранаэнсе
3:0
Крузейро

Южноамериканские чемпионаты всегда дарят яркие моменты, хотя и не всегда со знаком «плюс». Например, игрока Рафу Силву из «Крузейро» удалили с поля после всего лишь трёх секунд пребывания на нём. Это случилось в матче 31-го тура бразильского чемпионата, в котором его клуб встречался с «Атлетико Паранаэнсе».

Едва выйдя на поле на замену, Силва зачем-то ударил соперника - Кайке Рочу, Арбитр не стал жалеть футболиста и выдворил его с поля прямой красной карточкой. «Атлетико Паранаэнсе» в результате выиграл матч с крупным счётом 3:0, улучшив свои позиции в борьбе за выживание в высшей лиге бразильского футбола.


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Евро-Футбол.Ру,
Крузейро Атлетико Паранаэнсе Рафа Силва ещё теги

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