В Бразилии футболист получил красную карточку через три секунды после выхода на поле

Южноамериканские чемпионаты всегда дарят яркие моменты, хотя и не всегда со знаком «плюс». Например, игрока Рафу Силву из «Крузейро» удалили с поля после всего лишь трёх секунд пребывания на нём. Это случилось в матче 31-го тура бразильского чемпионата, в котором его клуб встречался с «Атлетико Паранаэнсе».

Едва выйдя на поле на замену, Силва зачем-то ударил соперника - Кайке Рочу, Арбитр не стал жалеть футболиста и выдворил его с поля прямой красной карточкой. «Атлетико Паранаэнсе» в результате выиграл матч с крупным счётом 3:0, улучшив свои позиции в борьбе за выживание в высшей лиге бразильского футбола.