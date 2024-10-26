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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Траур в Бразилии - в 56 лет умер Зе Карлос, бывший игрок сборной страны

26 Октября 2024 • 14:48 Комментировать

Горе в бразильском футболе - не стало Зе Карлоса, 56-летнего футболиста, в 1998 году участвовавшего в составе сборной Бразилии в чемпионате мира во Франции. Причиной смерти экс-игрока назван сердечный приступ, это случилось в местечке Осаско, рядом с Сан-Паулу.

На французском Мундиале сыграл вместо Кафу в одном матче, это был полуфинал против сборной Нидерландов. Впрочем, это был его единственный матч в составе национальной команды. Свою игровую карьеру Зе Карлос закончил в 2005 году.

Некролог ему посвятил «Сан-Паулу» - один из клубов, в которых выступал бразильский футболист.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Зе Карлос
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