На тренировочную базу бразильского клуба «Васко да Гама» прополз настоящий аллигатор. Соответствующая фотография была опубликована на страничке NewsColina в социальных сетях. По фото видно, что аллигатор оказался на поле, где в этот момент больше никого не было. Подсмотреть за тренировкой животному не удалось.

«Васко да Гама» на текущий момент располагается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата Бразилии. В 30 турах команда смогла раздобыть 40 зачётных баллов (11 побед, 7 ничьих, 12 поражений).

Ближайший матч «Васко да Гама» проведёт в ночь на 29 октября по европейскому времени – соперником будет «Байя».