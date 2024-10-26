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Чемпионат Бразилии. Серия А

На базу «Васко да Гама» прополз настоящий аллигатор фото

26 Октября 2024 • 12:01 Комментировать
Васко да Гама
...
Байя
29.10 03:00

На тренировочную базу бразильского клуба «Васко да Гама» прополз настоящий аллигатор. Соответствующая фотография была опубликована на страничке NewsColina в социальных сетях. По фото видно, что аллигатор оказался на поле, где в этот момент больше никого не было. Подсмотреть за тренировкой животному не удалось.

«Васко да Гама» на текущий момент располагается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата Бразилии. В 30 турах команда смогла раздобыть 40 зачётных баллов (11 побед, 7 ничьих, 12 поражений).

Ближайший матч «Васко да Гама» проведёт в ночь на 29 октября по европейскому времени – соперником будет «Байя».

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Евро-Футбол.Ру,
Васко Да Гама

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