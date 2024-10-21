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Чемпионат Бразилии. Серия А

17-летний Эстевао побил рекорд Неймара

21 Октября 2024 • 03:03 Комментировать
Жувентуде
3:5
Палмейрас Сан-Паулу
окончен

Вингер «Палмейраса» Эстевао Виллиан проводит очередной успешный матч в бразильской Серии А.

Юный футболист отметился забитым мячом в поединке с «Жувентуде», а позднее записал на свой счёт ещё и голевую передачу. В активе Эстевао теперь десять забитых мячей и восемь ассистов в рамках нынешнего розыгрыша чемпионата Бразилии. Таким образом, как сообщает DataFut, Виллиан побил рекорд результативности в бразильской Серии А среди игроков моложе 18 лет. Прежним рекордсменом был Неймар, поучаствовавший в 16 голах «Сантоса» в 2009 году.

Напомним, что Эстевао Виллиан перейдёт в лондонский «Челси» летом следующего года.

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