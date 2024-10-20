Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

​Депай забил свой первый гол за «Коринтианс»

20 Октября 2024 • 00:36 Комментировать

Чёрную полосу сменяет белая - после информации о том, что он может покинуть «Коринтианс», Мемфис Депай собрался и забил свой первый гол в составе клуба. Это случилось в матче с «Атлетико Паранаэнсе» - команда Депая победила со счётом 5:2 в матче тридцатого тура бразильского первенства.

- Гол - это гол, но забить свой первый гол за клуб таким образом, наверное, хотел бы любой игрок. Я подарил болельщикам свою повязку для волос. Им нужна такая энергетика. Я надеюсь, человек, которому она досталась, счастлив. Не продавай её, - прокомментировал свой первый гол в новом клубе Депай.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс Мемфис Депай
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола ответил на предложение из России «Реал» разочаровался в Мбаппе Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой Бекхэм дал оценку карьере Криштиану Роналду Месси и Роналду уступают по количеству голов самым дорогим футболистам мира Тухель может вернуть в сборную Англии двух игроков «Ливерпуль» выбрал в «Реале» замену Салаху Кавани назвал четырёх гениев футбола - это не Роналду Новая информация о скандале с Мбаппе: Игрок «Реала» вступал в интимную связь с девушкой
Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было» «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе
Спортивные новости
Джокович оказался сильнее Надаля в матче за трете место Six Kings Slam Московский «Спартак» в матче с девятью голами обыграл «Амур» «Адмирал» в результативном матче обыграл «Ладу» «Трактор» сломил сопротивление «Салавата Юлаева» в КХЛ Рублёв проиграл 39-летнему Вавринке на турнире в Стокгольме Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре
Гремио Гремио
1
0
1.83 3.45 4.10
Видео
Окончен
Витория Витория
Ред Булл Брагантино Ред Булл Брагантино
1
0
2.25 3.10 3.20
Видео
21.10.24 в 02:00
Жувентуде Жувентуде
Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу
4.50 3.55 1.74
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Октября
00:36 · Бразилия
​Депай забил свой первый гол за «Коринтианс»
19 Октября
16:31 · Украина. Премьер-лига
Драма Винисиуса Тобиаса: сделал тату с именем дочери, оказалось - она от другого мужчины
18 Октября
12:11 · Бразилия
​Неймар: «Никогда не отказываюсь от желаемого»
14 Октября
21:46 · Бразилия
Эванилсон: «В Бразилии очень большая проблема с тренерами» эксклюзив
13 Октября
19:32 · Италия. Серия А
​Кафу рассказал, как Галлиани не хотел отпускать его
03:40 · Англия. Премьер-лига
Будущий новичок «Челси» Эстевао: «Однажды я буду в числе лучших»
02:38 · Англия. Премьер-лига
Эстевао назвал своих любимых игроков, выступавших за «Челси» 1
12 Октября
23:54 · Англия. Премьер-лига
Эстевао: «Палмер сказал, что вместе мы сделаем много великих дел в «Челси»
22:56 · Англия. Премьер-лига
Будущий новичок «Челси» Эстевао сравнил Роналду и Месси 2
22:32 · Англия. Премьер-лига
Вундеркинд Эстевао объяснил, почему выбрал «Челси»
01:21 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Барселона» и три гранда АПЛ претендуют на бразильского защитника
11 Октября
17:18 · Бразилия
Фелипе Мело объявил о грядущем завершении карьеры
10 Октября
10:43 · Бразилия
Халк стал лучшим бомбардиром «Атлетико Минейро» в XXI веке
01:53 · Бразилия
​Неймар купил себе отдельный остров
09 Октября
21:47 · Бразилия
​Игрока «Ремо» застрелили прямо на улице
08 Октября
11:36 · Бразилия
«Коринтианс» может разорвать контракт с Депаем
05 Октября
05:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» принял решение по Жезусу
04 Октября
21:34 · Франция. Лига 1
​Роналдиньо вернётся на поле в ноябре
30 Сентября
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Арсенал» ведут борьбу за бразильца с отступными в 100 млн евро слухи
12:42 · Бразилия
Неймар решил сменить клуб - известно название
27 Сентября
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может продать Жезуса за 40 млн евро – назван заинтересованный клуб 6
25 Сентября
17:09 · Россия. Премьер-лига
В агентстве Лукаса Эскивеля прокомментировали слухи о «Спартаке» эксклюзив
24 Сентября
10:58 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» хотел подписать ещё одного аргентинца, но трансфер сорвался
21 Сентября
20:58 · Италия. Серия А
​Адриано хочет организовать свой прощальный матч между «Фламенго» и «Интером»
19 Сентября
23:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял важное решение по 17-летней восходящей звезде Эстевао
Все новости