​Депай забил свой первый гол за «Коринтианс»

Чёрную полосу сменяет белая - после информации о том, что он может покинуть «Коринтианс», Мемфис Депай собрался и забил свой первый гол в составе клуба. Это случилось в матче с «Атлетико Паранаэнсе» - команда Депая победила со счётом 5:2 в матче тридцатого тура бразильского первенства.

- Гол - это гол, но забить свой первый гол за клуб таким образом, наверное, хотел бы любой игрок. Я подарил болельщикам свою повязку для волос. Им нужна такая энергетика. Я надеюсь, человек, которому она досталась, счастлив. Не продавай её, - прокомментировал свой первый гол в новом клубе Депай.