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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Неймар: «Никогда не отказываюсь от желаемого»

18 Октября 2024 • 12:11 Комментировать

Бразильский нападающий Неймар предвкушает скорое возвращение на поле после тяжёлой травмы. А вот с социальными сетями он и не расставался - и сейчас в одной из них появилась очередная запись. В ней Неймар рассказал, как ему хочется поскорее вернуться и какие он испытывает ощущения накануне этого долгожданного события.

- Год прошёл с того момента, как я получил самую сложную травму в карьере. И знак воина, который никогда не отказывается от того, что ему нужно, - написал Неймар.

Напомним, что с прошлого года Неймар выступает за саудовский «Аль-Хиляль», туда он перешёл после шести лет в «ПСЖ».


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Евро-Футбол.Ру,
Неймар
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