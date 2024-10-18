​Неймар: «Никогда не отказываюсь от желаемого»

Бразильский нападающий Неймар предвкушает скорое возвращение на поле после тяжёлой травмы. А вот с социальными сетями он и не расставался - и сейчас в одной из них появилась очередная запись. В ней Неймар рассказал, как ему хочется поскорее вернуться и какие он испытывает ощущения накануне этого долгожданного события.

- Год прошёл с того момента, как я получил самую сложную травму в карьере. И знак воина, который никогда не отказывается от того, что ему нужно, - написал Неймар.

Напомним, что с прошлого года Неймар выступает за саудовский «Аль-Хиляль», туда он перешёл после шести лет в «ПСЖ».