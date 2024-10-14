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Чемпионат Бразилии. Серия А

Эванилсон: «В Бразилии очень большая проблема с тренерами» эксклюзив

14 Октября 2024 • 21:46 Комментировать

Бывший игрок сборной Бразилии и дортмундской «Боруссии» Эванилсон специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о главной проблеме чемпионата Бразилии.

«Мне тоже хотелось бы, чтобы лучшие игроки играли в чемпионате Бразилии, но для этого чемпионат Бразилии должен стать более статусным. Это должна быть лучшая лига мира. Сейчас это далеко не так. Очень большая проблема с тренерами. Мне иногда кажется, что футболистам лучше играть вообще без них», - сказал Эванилсон нашему корреспонденту.

В текущем сезоне бразильской Серии А с 60 баллами лидирует «Ботафого», 57 очков у идущего на втором месте «Палмейраса».

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Эванилсон
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