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Чемпионат Бразилии. Серия А

Фелипе Мело объявил о грядущем завершении карьеры

11 Октября 2024 • 17:18 Комментировать

Беспокойный в известном смысле бразильский защитник Фелипе Мело решил завершить карьеру, чем наверняка порадовал некоторых нападающих в его родной Бразилии. Бывший защитник миланского «Интера» объявил, что сделает это после клубного чемпионата мира, который пройдёт следующим летом в Соединённых Штатах Америки.

«Флуминенсе» примет участие в этом новом турнире, вследствие чего Мело счёл нужным всё-таки подождать до лета, сыграть, а уже потом вешать бутсы на гвоздь.

- Мой контракт действует до конца года, но я надеюсь договориться с клубом и сыграть на клубном чемпионате мира. Но решение уйти после этого чемпионата уже принято и изменено не будет, - цитирует слова Мело derbyderbyderby.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Флуминенсе Фелипе Мело
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