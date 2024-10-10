Халк стал лучшим бомбардиром «Атлетико Минейро» в XXI веке

38-летний форвард Халк отметился очередным голом за свой нынешний клуб – «Атлетико Минейро».

В рамках шестого тура чемпионата Бразилии состоялся поединок «Атлетико» против «Гремио». В этой встрече Халк отметился 113-м голом за команду. Он стал лучшим бомбардиром «Атлетико Минейро» в XXI веке, превзойдя достижение Диего Тарделли (112).

Халк играет в составе «Атлетико» с 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в 41 поединке, отметившись 18 голами. В чемпионате России нападающий известен по выступлениям за петербургский «Зенит». Он принял участие в 148 поединках, записав на свой счет 77 забитых мячей.