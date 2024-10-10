​Неймар купил себе отдельный остров

Бразильский нападающий Неймар вернулся в тренировкам после продолжительной травмы, но в Бразилии обсуждают не это, а очередной каприз нападающего. Он решил купить себе отдельный остров, Илха ду Жапао, в штате Рио де Жанейро.

Недавно эпатажный форвард провёл там ночь, заплатив за это 50 тысяч долларов, и ему там так понравилось, что он решил выкупить островок площадью в 2500 метров за 9 миллионов долларов США. На островке есть вертолётная площадка, теннисный корт, спа-салон, ресторан, а также погреб на три тысячи бутылок вина.

Напомним, что Неймар выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль».