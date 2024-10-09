​Игрока «Ремо» застрелили прямо на улице

Трагическая новость из Бразилии - в ходе потасовки там был убит Рикардиньо, молодой футболист, выступавший за клуб «Ремо». Как выяснилось, Рикардиньо сидел на террасе с друзьями, когда из проезжавшего мимо автомобиля. Это случилось в городе Белен.

Футболист, которому было 22 года, присоединился к клубу летом (хотя в большей части Бразилии нашим летом - зима) 2023 года. Он только-только успел залечить тяжёлую профессиональную травму, разрыв крестообразных связок, как случилась эта трагедия.

Бразильский клуб уже выразил свои глубочайшие соболезнования семье погибшего игрока.