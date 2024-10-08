«Коринтианс» может разорвать контракт с Депаем

Бразильский «Коринтианс» может разорвать контракт со своим нападающим Мемфисом Депаем. По информации от Esportes da Sorte, клуб в ближайшее время может потерять крупного спонсора, которого обвиняют в нарушении закона. Указанный спонсор как раз и покрывает зарплату Депая.

Напомним, Мемфис перебрался в «Коринтианс» летом из мадридского «Атлетико» на правах свободного агента. 30-летний нидерландец к сегодняшнему дню успел провести 3 матча в чемпионате Бразилии, где отметился одной результативной передачей.

Ранее Депай выступал за такие клубы, как ПСВ Эйндховен, «Манчестер Юнайтед», «Лион» и каталонская «Барселона».