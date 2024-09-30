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Чемпионат Бразилии. Серия А

Неймар решил сменить клуб - известно название

30 Сентября 2024 • 12:42 Комментировать

Звездный форвард Неймар не планирует подписывать новое трудовое соглашение с саудовским «Аль-Хилялем». Об этом рапортуют журналисты портала Fichajes.

Согласно сведениям источника, 32-летний бразильский нападающий решил переехать на родину следующим летом. Неймар хочет вернуться в «Сантос» на правах свободного агента.

Напомним, что бразилец присоединился к «Аль-Хилялю» летом прошлого года. Трудовое соглашение между сторонами истекает в конце июня 2025-го.

Неймар – воспитанник академии «Сантоса». На его счету 136 голов и 64 ассиста в 225 поединках за бразильскую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Сантос Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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