Неймар решил сменить клуб - известно название

Звездный форвард Неймар не планирует подписывать новое трудовое соглашение с саудовским «Аль-Хилялем». Об этом рапортуют журналисты портала Fichajes.

Согласно сведениям источника, 32-летний бразильский нападающий решил переехать на родину следующим летом. Неймар хочет вернуться в «Сантос» на правах свободного агента.

Напомним, что бразилец присоединился к «Аль-Хилялю» летом прошлого года. Трудовое соглашение между сторонами истекает в конце июня 2025-го.

Неймар – воспитанник академии «Сантоса». На его счету 136 голов и 64 ассиста в 225 поединках за бразильскую команду.