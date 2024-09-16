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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Диего Коста устроил потасовку на поле и сейчас наказан

16 Сентября 2024 • 01:43 Комментировать

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и лондонского «Челси» Диего Коста верен себе - даже выступая в Бразилии, в свои 35 лет он никак не может успокоиться и продолжает действовать в своей любимой манере.

Получив травму, Диего решил восстанавливаться вместе с молодежной командой «Гремио», в которой выступают игроки в возрасте до 20 лет. Однако под конец очередного матча Коста не сдержался и устроил драку с соперником, за что был удалён с поля.

Напомним, что Диего Коста выступает в «Гремио» с февраля текущего года. В прошлом году он успел поиграть в составе другого бразильского клуба - «Ботафого».


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Евро-Футбол.Ру,
Гремио Диего Коста
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