Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

​Депай: «Чемпионат Бразилии - это топовый чемпионат»

14 Сентября 2024 • 21:05 Комментировать

Нидерландский нападающий Мемфис Депай перебрался в Бразилию, он подписал контракт клубом «Коринтианс», и выглядит очень довольным своей новой работой. Депай уверяет, что к бразильскому чемпионату относится как к топовому, а потому не считает это понижением в классе.

- Ради чего я отправился на другой конец света? Ответ прост - я лишь спросил сам себя, что мне сделать, чтобы быть счастливым? И выбрал Бразилию. Уверен, что буду счастлив тут, бразильский чемпионат принадлежит к числу топ-чемпионатов, а у «Коринтианса» есть потенциал для больших успехов, - цитирует слова нидерландского нападающего derbyderbyderby.it.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс Мемфис Депай
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зидан назвал лучший футбольный стадион в мире Дзюба нашёл новую команду в РПЛ Хамес признал, что ошибался насчёт Месси Назван главный фаворит ЧМ-2026 - это не Испания и Англия «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хавбек «Спартака» перешёл в европейский клуб Звёздный игрок покинет «Реал», Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана – в главных слухах недели Суперкомпьютер вычислил главного фаворита Лиги чемпионов – это не «Реал» ЦСКА отстранил игрока после слов о «Спартаке» Беллингем: После дубля Джоба Анчелотти сказал, что «Реал» взял не того Беллингема
Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо Стала известна дата 1000-го гола Роналду Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой «Реал» обманул с ценой Беллингема
Спортивные новости
«Нефтехимик» нанёс «Локомотиву» первое поражение в сезоне КХЛ «Российская действительность может освежить его». Канарейкин – о поведении Гру Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на обвинения Дрозда в употреблении допинга Туменов поделился ожиданиями от боя между Шевченко и Грассо Туменов назвал фаворита в бою между О'Мэлли и Двалишвили Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
7 мин
Атлетико Гойаненсе Атлетико Гойаненсе
Витория Витория
0
0
2.06 3.50 3.25
Видео
15.09.24 в 00:30
Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
Форталеза Сеара Форталеза Сеара
2.15 3.35 3.15
Видео
15.09.24 в 03:00
Ботафого Рио-де-Жанейро Ботафого Рио-де-Жанейро
Коринтианс Коринтианс
1.69 3.50 4.90
Видео
15.09.24 в 22:00
Ред Булл Брагантино Ред Булл Брагантино
Гремио Гремио
2.08 3.45 3.25
Видео
15.09.24 в 22:00
Жувентуде Жувентуде
Флуминенсе Флуминенсе
2.55 3.35 2.55
Видео
15.09.24 в 22:00
Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу
Крисьюма Крисьюма
1.37 4.40 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Сентября
21:05 · Бразилия
​Депай: «Чемпионат Бразилии - это топовый чемпионат»
12 Сентября
09:22 · Бразилия
Экс-игрок «Реала» и «ПСЖ» может перейти в «Гремио»
11 Сентября
22:48 · Россия. Премьер-лига
​Балахнин: «Сборная Бразилии выйдет в финальную часть чемпионата мира»
20:51 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин: «Сборная Бразилии выберется из этой ситуации»
02:36 · Испания. Ла Лига
​Бывший игрок «Барселоны» повесил бутсы на гвоздь
00:28 · Испания. Ла Лига
Сын Марсело будет выступать за сборную Испании
10 Сентября
22:26 · Бразилия
«Фламенго» отказался от подписания Марсьяля – названа причина
09:46 · Испания. Ла Лига
Бразильский клуб отказался от Серхио Рамоса - названа причина
03:19 · Бразилия
Депай подписал контракт с новым клубом официально
08 Сентября
23:23 · Бразилия
Депай почти стал игроком «Коринтианса»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: Бразильская лига намного интереснее, чем РПЛ 1
07 Сентября
16:50 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» объявило о трансфере бразильца официально
06 Сентября
22:21 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль близок к переходу в новый клуб
20:55 · Бразилия
Депай переходит в бразильский «Коринтианс»
19:46 · Бразилия
Депай нашёл новый клуб слухи
05 Сентября
13:43 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль может продолжить карьеру в Бразилии – агент
04 Сентября
19:46 · Бразилия
​«Флуминенсе» назвал тренировочное поле в честь Марсело
16:45 · Россия. Премьер-лига
5 сентября потенциальный новичок «Динамо» прилетит в Москву слухи
13:35 · Бразилия
Депаю предложили 400 тысяч евро в месяц в Бразилии
11:13 · Бразилия
Теллес стал игроком «Ботафого» официально
05:13 · Англия. Премьер-лига
Будущий новичок «Челси» Эстевао: «Для меня футбол – это развлечение»
01:05 · Испания. Ла Лига
Эстевао Виллиан: «Винисиус – лучший игрок мира на данный момент»
03 Сентября
14:45 · Англия. Премьер-лига
Бразильский форвард перешёл из «Челси» в «Аль-Наср»
02 Сентября
23:13 · Англия. Премьер-лига
Виллиан – игрок «Олимпиакоса» официально
28 Августа
18:03 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» продал Алькараса в бразильский топ-клуб официально
Все новости
Рекомендуем