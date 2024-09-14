​Депай: «Чемпионат Бразилии - это топовый чемпионат»

Нидерландский нападающий Мемфис Депай перебрался в Бразилию, он подписал контракт клубом «Коринтианс», и выглядит очень довольным своей новой работой. Депай уверяет, что к бразильскому чемпионату относится как к топовому, а потому не считает это понижением в классе.

- Ради чего я отправился на другой конец света? Ответ прост - я лишь спросил сам себя, что мне сделать, чтобы быть счастливым? И выбрал Бразилию. Уверен, что буду счастлив тут, бразильский чемпионат принадлежит к числу топ-чемпионатов, а у «Коринтианса» есть потенциал для больших успехов, - цитирует слова нидерландского нападающего derbyderbyderby.it.