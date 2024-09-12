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Чемпионат Бразилии. Серия А

Экс-игрок «Реала» и «ПСЖ» может перейти в «Гремио»

12 Сентября 2024 • 09:22 Комментировать

37-летний вратарь Кейлор Навас, известный по выступлениям за мадридский «Реал» и французский «ПСЖ», может трудоустроиться в бразильском чемпионате. Об этом рапортует CNN Brasil.

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах голкипера проявляет клуб «Гремио». Кроме того, у Наваса есть варианты продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.

Последним местом работы Кейлора был «ПСЖ». Трудовое соглашение между сторонами истекло летом 2024 года. До этого голкипер поиграл за «Ноттингем Форест», мадридский «Реал», «Леванте», «Альбасете» и коста-риканскую «Саприссу».

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