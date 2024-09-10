Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

«Фламенго» отказался от подписания Марсьяля – названа причина

10 Сентября 2024 • 22:26 Комментировать
Фламенго
...
Васко да Гама
16.09 00:30

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не перейдёт во «Фламенго».

Бразильский клуб был близок к подписанию француза на правах свободного агента, однако сделка сорвалась. По сведениям Jornal Meia Hora, руководство «Фламенго» решило отказаться от приглашения Марсьяля, так как сочло его запросы по зарплате завышенными. Кроме того, в клубе не хотели предлагать игроку трёхлетний контракт, как он того требовал.

Антони Марсьяль выступал за «Манчестер Юнайтед» на протяжении девяти лет. В общей сложности на счету 28-летнего футболиста 90 голов и 47 результативных передач в 317 поединках за «красных дьяволов» во всех турнирах.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФЛАМЕНГО ВАСКО ДА ГАМА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Аль-Хиляль» получил плохую новость по Неймару Рой Кин рассказал, в чём Криштиану Роналду лучший в мире Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо Тренер Португалии объяснил, почему оставил Роналду на скамейке Форвард «Баварии» Кейн высказался о Роналду и Месси Тренер Испании не порадовал «Барселону» словами о Ямале Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Вратарь ЦСКА готов перейти в «Спартак» «Барселона» подписала нового нападающего
Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Известны все претенденты на «Золотой мяч» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо
Спортивные новости
Хет-трик Абрамова помог ЦСКА разгромить «Сибирь» в матче КХЛ «Лада» уверенно переиграла московское «Динамо» «Локомотив» оказался сильнее СКА в матче КХЛ «Авангард» сломил сопротивление «Ак Барса» в матче КХЛ Канарейкин оценил старт «Спартака» в новом сезоне КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Сентября
22:26 · Бразилия
«Фламенго» отказался от подписания Марсьяля – названа причина
09:46 · Испания. Ла Лига
Бразильский клуб отказался от Серхио Рамоса - названа причина
03:19 · Бразилия
Депай подписал контракт с новым клубом официально
08 Сентября
23:23 · Бразилия
Депай почти стал игроком «Коринтианса»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: Бразильская лига намного интереснее, чем РПЛ 1
07 Сентября
16:50 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» объявило о трансфере бразильца официально
06 Сентября
22:21 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль близок к переходу в новый клуб
20:55 · Бразилия
Депай переходит в бразильский «Коринтианс»
19:46 · Бразилия
Депай нашёл новый клуб слухи
05 Сентября
13:43 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль может продолжить карьеру в Бразилии – агент
04 Сентября
19:46 · Бразилия
​«Флуминенсе» назвал тренировочное поле в честь Марсело
16:45 · Россия. Премьер-лига
5 сентября потенциальный новичок «Динамо» прилетит в Москву слухи
13:35 · Бразилия
Депаю предложили 400 тысяч евро в месяц в Бразилии
11:13 · Бразилия
Теллес стал игроком «Ботафого» официально
05:13 · Англия. Премьер-лига
Будущий новичок «Челси» Эстевао: «Для меня футбол – это развлечение»
01:05 · Испания. Ла Лига
Эстевао Виллиан: «Винисиус – лучший игрок мира на данный момент»
03 Сентября
14:45 · Англия. Премьер-лига
Бразильский форвард перешёл из «Челси» в «Аль-Наср»
02 Сентября
23:13 · Англия. Премьер-лига
Виллиан – игрок «Олимпиакоса» официально
28 Августа
18:03 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» продал Алькараса в бразильский топ-клуб официально
16:12 · Испания. Ла Лига
За каждый гол Эндрика «Реал» должен платить деньги – названа сумма 4
26 Августа
18:58 · Италия. Серия А
Алекс Сандро стал игроком «Фламенго» официально
25 Августа
15:21 · Россия. Премьер-лига
Представитель Гарре подтвердил интерес к игроку со стороны бразильского клуба
09:34 · Бразилия
Клуб Роналду покупает бразильского нападающего
05:29 · Бразилия
Тьяго Силва продлил свою впечатляющую серию во «Флуминенсе»
04:31 · Англия. Премьер-лига
17-летний будущий новичок «Челси» оформил 2+2 в матче чемпионата Бразилии
Все новости
Рекомендуем