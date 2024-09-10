«Фламенго» отказался от подписания Марсьяля – названа причина

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не перейдёт во «Фламенго».

Бразильский клуб был близок к подписанию француза на правах свободного агента, однако сделка сорвалась. По сведениям Jornal Meia Hora, руководство «Фламенго» решило отказаться от приглашения Марсьяля, так как сочло его запросы по зарплате завышенными. Кроме того, в клубе не хотели предлагать игроку трёхлетний контракт, как он того требовал.

Антони Марсьяль выступал за «Манчестер Юнайтед» на протяжении девяти лет. В общей сложности на счету 28-летнего футболиста 90 голов и 47 результативных передач в 317 поединках за «красных дьяволов» во всех турнирах.