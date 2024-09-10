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Чемпионат Бразилии. Серия А

Депай подписал контракт с новым клубом официально

10 Сентября 2024 • 03:19 Комментировать
Коринтианс
...
Жувентуде
1 1.55 X 3.90 2 6.50
12.09 03:00

Нидерландский нападающий Мемфис Депай оформил переход в «Коринтианс».

Бразильский клуб официально подтвердил подписание 30-летнего экс-игрока «Атлетико», «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Лиона» и ПСВ. Контракт форварда с «Коринтиансом» рассчитан до конца 2026 года.

Выступая за мадридский «Атлетико» на протяжении полутора лет, Мемфис Депай отметился 13 голами и двумя результативными передачами в 40 поединках.

«Коринтианс» располагается на 17-й строчке (четвёртой с конца) в турнирной таблице бразильской Серии А. На счету команды 25 набранных очков после 25 проведённых матчей в чемпионате.

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КОРИНТИАНС ЖУВЕНТУДЕ
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