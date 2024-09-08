Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Депай почти стал игроком «Коринтианса»

08 Сентября 2024 • 23:23 Комментировать

Нидерландский нападающий Мемфис Депай в ближайшее время подпишет контракт с бразильским «Коринтиансом». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны полностью согласовали все условия сделки. Кроме того, Депай уже прошел медицинское обследование, и теперь ему осталось только подписать контракт, который будет рассчитан до 2026 года.

Последним клубом 30-летнего футболиста был «Атлетико» Мадрид. За «матрасников» нападающий выступал с января 2023 года. На счету Депая 40 выходов на поле, 13 забитых мячей и две голевые передачи за столичный клуб.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс Мемфис Депай трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду Анчелотти выбрал место работы после «Реала», Зидан едет в АПЛ, а Роналду выбрал себе партнёра – в главных слухах недели Клопп будет тренировать «Боруссию» «Спартак» выбрал нового форварда после неудачи с Кордобой Агуэро назвал игрока, который заслуживает «Золотой мяч» - это не Винисиус и не Беллингем Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Месси обратился к ди Марии, ушедшему из сборной Аргентины «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Серхио Рамос может перейти в испанский суперклуб Юран рассказал, где хочет работать
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Сборная Испании потеряла Ольмо
Спортивные новости
Синнер обыграл Фрица и стал победителем US Open Соболенко обыграла Пегулу и выиграла US Open СКА добыл победу над «Ладой» в матче КХЛ Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
08 Сентября
23:23 · Бразилия
Депай почти стал игроком «Коринтианса»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: Бразильская лига намного интереснее, чем РПЛ 1
07 Сентября
16:50 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» объявило о трансфере бразильца официально
06 Сентября
22:21 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль близок к переходу в новый клуб
20:55 · Бразилия
Депай переходит в бразильский «Коринтианс»
19:46 · Бразилия
Депай нашёл новый клуб слухи
05 Сентября
13:43 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль может продолжить карьеру в Бразилии – агент
04 Сентября
19:46 · Бразилия
​«Флуминенсе» назвал тренировочное поле в честь Марсело
16:45 · Россия. Премьер-лига
5 сентября потенциальный новичок «Динамо» прилетит в Москву слухи
13:35 · Бразилия
Депаю предложили 400 тысяч евро в месяц в Бразилии
11:13 · Бразилия
Теллес стал игроком «Ботафого» официально
05:13 · Англия. Премьер-лига
Будущий новичок «Челси» Эстевао: «Для меня футбол – это развлечение»
01:05 · Испания. Ла Лига
Эстевао Виллиан: «Винисиус – лучший игрок мира на данный момент»
03 Сентября
14:45 · Англия. Премьер-лига
Бразильский форвард перешёл из «Челси» в «Аль-Наср»
02 Сентября
23:13 · Англия. Премьер-лига
Виллиан – игрок «Олимпиакоса» официально
28 Августа
18:03 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» продал Алькараса в бразильский топ-клуб официально
16:12 · Испания. Ла Лига
За каждый гол Эндрика «Реал» должен платить деньги – названа сумма 4
26 Августа
18:58 · Италия. Серия А
Алекс Сандро стал игроком «Фламенго» официально
25 Августа
15:21 · Россия. Премьер-лига
Представитель Гарре подтвердил интерес к игроку со стороны бразильского клуба
09:34 · Бразилия
Клуб Роналду покупает бразильского нападающего
05:29 · Бразилия
Тьяго Силва продлил свою впечатляющую серию во «Флуминенсе»
04:31 · Англия. Премьер-лига
17-летний будущий новичок «Челси» оформил 2+2 в матче чемпионата Бразилии
02:21 · Италия. Серия А
Назван новый клуб Алекса Сандро, покинувшего «Ювентус» слухи
21 Августа
08:48 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА решил, за сколько продаст Келлвена
20 Августа
06:57 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» предложил 20 млн евро за игрока сборной Колумбии
Все новости
Рекомендуем