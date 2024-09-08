Депай почти стал игроком «Коринтианса»

Нидерландский нападающий Мемфис Депай в ближайшее время подпишет контракт с бразильским «Коринтиансом». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны полностью согласовали все условия сделки. Кроме того, Депай уже прошел медицинское обследование, и теперь ему осталось только подписать контракт, который будет рассчитан до 2026 года.

Последним клубом 30-летнего футболиста был «Атлетико» Мадрид. За «матрасников» нападающий выступал с января 2023 года. На счету Депая 40 выходов на поле, 13 забитых мячей и две голевые передачи за столичный клуб.