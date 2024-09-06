Депай переходит в бразильский «Коринтианс»

Согласно информации из телеграмм-канала Фабрицио Романо, Мемфис Депай и «Коринтианс» пришли к соглашению, и игрок продолжит карьеру в Бразилии. Клуб из Сан-Паулу готовится к подписанию футболиста в ближайшее время, сразу после его прибытия в Бразилию, что ожидается в ближайшие выходные.

Сообщается, что контракт Депая будет сроком до конца 2026 года, и за это время 30-летний футболист получит более 11 миллионов евро.

В июне 2024 года игрок сборной Нидерландов покинул мадридский «Атлетико» в связи с окончанием срока контракта, поэтому переход в «Коринтианс» будет осуществлять в качестве свободного агента.