Бывший нападающий «Барселоны» Мемфис Депай продолжит карьеру в Бразилии.

Как сообщает Ge globo, бразильский «Коринтианс» достиг устного соглашения с 30-летним футболистом. По данным источника, документы уже находятся в стадии подготовки.

Ранее появилась информация, что заработная плата Депая в Бразилии составит примерно 400 тысяч евро в месяц.

Последним клубом нидерландского игрока был мадридский «Атлетико», за который он выступал с января 2023 по июль 2024 года.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Депая составляет десять миллионов евро.