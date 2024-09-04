​«Флуминенсе» назвал тренировочное поле в честь Марсело

Бразильский «Флуминенсе» решил увековечить в футбольном смысле имя своего воспитанника Марсело, при том, что сам крайний защитник ещё продолжает выступать. С завтрашнего дня, пятого сентября, стадион «Вале дас Ларанжерас ди Ксерем» примерно в 50 километрах от Рио, будет называться именем Марсело. На нём будут тренироваться и выступать детские и юношеские команды «Флуминенсе».

Сам Марсело в своё время начинал карьеру именно там. Переименование стадиона будет сопровождаться праздничной церемонией с участием Марсело и членов его семьи. Он выступал за клуб с 2002 по 2007 год, а затем вернулся в 2023 и выступает по сей час.