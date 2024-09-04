Депаю предложили 400 тысяч евро в месяц в Бразилии

Известный нападающий Мемфис Депай до сих пор имеет статус свободного агента после ухода из мадридского «Атлетико». Нидерландский футболист может продолжить карьеру в Бразилии. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на UOL, 30-летний Депай сейчас рассматривает предложение от «Коринтианса». Бразильский клуб предложил Мемфису зарплату в 400 тысяч евро в месяц.

Ранее Мемфис Депай выступал исключительно в Европе. Форвард поиграл за ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Лион», «Барселону» и «Атлетико».

Добавим, что раньше в прессе писали об интересе к Депаю со стороны «Райо Вальекано» и «Комо».