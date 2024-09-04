Защитник Алекс Теллес продолжит карьеру в чемпионате Бразилии. Новым местом работы футболиста стал «Ботафого», об этом информирует пресс-служба клуба.

Защитник присоединился к бразильской команде на правах свободного агента. Ранее Теллес завершил сотрудничество с саудовским «Аль-Насром».

В Европе Алекс известен по выступлениям за такие клубы, как «Галатасарай», «Интер», «Порту», «Манчестер Юнайтед» и «Севилья». У защитника есть матчи за сборную Бразилии. Теллес принял участие в 12 встречах национальной команды, не отметившись результативными действиями.