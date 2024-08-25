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Клуб Роналду покупает бразильского нападающего

25 Августа 2024 • 09:34 Комментировать

19-летний бразильский форвард Уэсли переходит из «Коринтианса» в саудовский «Аль-Наср», сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, руководство саудовского клуба заплатит за трансфер перспективного нападающего 20 миллионов евро. Еще пять миллионов будут предусмотрены в качестве бонусных выплат.

Срок действующего трудового соглашения Уэсли с нынешним клубом рассчитан до конца 2027 года. За «Коринтианс» он провел 84 поединка, отметившись семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Добавим, что за «Аль-Наср» играет звездный португалец Криштиану Роналду.

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Коринтианс Криштиану Роналду трансферы футбола - лето 2024 Аль-Наср Эр-Рияд Уэсли ещё теги
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