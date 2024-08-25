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Чемпионат Бразилии. Серия А

Тьяго Силва продлил свою впечатляющую серию во «Флуминенсе»

25 Августа 2024 • 05:29 Комментировать
Атлетико Минейро
0:2
Флуминенсе

«Флуминенсе» снова не пропустил в матче бразильской Серии А с Тьяго Силвой на поле.

«Трёхцветные» обыграли «Атлетико Минейро» в матче 24-го тура (2:0), а 39-летний ветеран отыграл до финального свистка. «Флуминенсе» не пропустил ни одного гола в шести матчах, когда Силва был на поле. Особенно впечатляющей эту статистику делает тот факт, что команда неизменно пропускала во всех 17 поединках чемпионата без звёздного центрбека.

Тьяго Силва вернулся во «Флуминенсе» в начале июля. До возвращения на родину бразилец на протяжении четырёх лет выступал за лондонский «Челси».

«Флу» располагается на 16-й позиции в турнирной таблице с 24 набранными очками. Пять из шести побед команды были добыты при непосредственном участии Тьяго Силвы.

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Евро-Футбол.Ру,
Флуминенсе Тьяго Силва

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