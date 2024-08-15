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Чемпионат Бразилии. Серия А

​«Сантос» в остром кризисе - клуб продал название своего стадиона

15 Августа 2024 • 16:03 Комментировать

Бразильский «Сантос» впервые в своей истории опустился во вторую лигу, и это повлекло за собой большие финансовые проблемы. И теперь руководство клуба ломает головы над тем, как их решить. И так оно пришло к мысли продать такую рекламную площадь, как название своего стадиона.

Сейчас он называется «Вила Бельмиро», но маркетологи подыскивают нового спонсора, который вложил бы в бюджет клуба необходимую сумму и взамен получил бы право называть стадион по своему желанию.

В «Сантосе» рассчитывают выручить с такой сделки сроком на десять лет до 27 миллионов долларов США - в Южной Америке именно они, а не евро, являются главной общей валютой.


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Евро-Футбол.Ру,
Сантос
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