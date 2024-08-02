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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Эдер повесил бутсы на гвоздь

02 Августа 2024 • 03:17 Комментировать
Крисьюма
...
Атлетико Минейро
04.08 02:00

Бразильский нападающий Эдер, в прошлом выступавший в Италии за такие клубы, как «Сампдория» и миланский «Интер», решил повесить бутсы на гвоздь. В последнее время он выступал у себя на родине в составе «Крисьюмы».

Но не исключено, что Эдер продолжит работу в клубе, но уже в ином качестве. В воскресенье, четвёртого августа, он сыграет свой последний матч против «Атлетико Минейро».

В 2015 году Эдер получил итальянское гражданство и даже сыграл в составе итальянской сборной на чемпионате Европы в 2016 году. В общей сложности забил 187 голов за 602 проведённых матчах, а также сделал 70 голевых передач.


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Евро-Футбол.Ру,
Эдер Крисьюма

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КРИСЬЮМА АТЛЕТИКО МИНЕЙРО
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