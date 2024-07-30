Тьяго Силва недоволен календарём бразильского чемпионата

39-летний Тьяго Силва выступает за «Флуминенсе», но в последнее время команда переживает не лучшие времена. В частности, с восьмого по тринадцатый тур чемпионата Бразилии «Флуминенсе» потерпел шесть поражений подряд - речь, подчеркнём, о клубе, который в прошлом сезоне стал чемпионом страны. Потом, правда, дела пошли в гору, но возникла другая проблема - Тьяго Силва недоволен графиком проведения матчей:

- Господи, мы не можем играть в 11 часов утра. Надо срочно изменить ситуацию. Это просто бесчеловечно. Мы тренируемся в 9 часов утра именно для того, чтобы избежать самой жары, какой после этого смысл играть в 11 часов? - вопрошает Силва.