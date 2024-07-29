«Флуминенсе» выиграл все три матча с Тьяго Силвой – до его прихода была одна победа в 16 играх

Приход Тьяго Силвы преобразил результаты «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии.

39-летний защитник вернулся в клуб в июле, когда истёк срок его контракта с лондонским «Челси». «Флуминенсе» находился в подвале турнирной таблицы с 8 набранными очками после 16 туров бразильской Серии А – команда одержала всего одну победу и ни разу не сохранила ворота в неприкосновенности. При звёздном ветеране всё резко изменилось: во всех трёх матчах, когда Силва был на поле, «Флуминенсе» удалось выиграть, причём во всех случаях коллектив из Рио-де-Жанейро побеждал всухую – трижды по 1:0.

В настоящий момент «трёхцветные» занимают 18-ю строчку в таблице с 17 зачётными баллами на счету.