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Чемпионат Бразилии. Серия А

«Флуминенсе» выиграл все три матча с Тьяго Силвой – до его прихода была одна победа в 16 играх

29 Июля 2024 • 01:48 Комментировать
Ред Булл Брагантино
0:1
Флуминенсе

Приход Тьяго Силвы преобразил результаты «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии.

39-летний защитник вернулся в клуб в июле, когда истёк срок его контракта с лондонским «Челси». «Флуминенсе» находился в подвале турнирной таблицы с 8 набранными очками после 16 туров бразильской Серии А – команда одержала всего одну победу и ни разу не сохранила ворота в неприкосновенности. При звёздном ветеране всё резко изменилось: во всех трёх матчах, когда Силва был на поле, «Флуминенсе» удалось выиграть, причём во всех случаях коллектив из Рио-де-Жанейро побеждал всухую – трижды по 1:0.

В настоящий момент «трёхцветные» занимают 18-ю строчку в таблице с 17 зачётными баллами на счету.

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Евро-Футбол.Ру,
Флуминенсе Тьяго Силва

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