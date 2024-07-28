Неймар процитировал Ганди в социальных сетях

Бразильский нападающий Неймар по-прежнему залечивает полученную почти год тому назад травму, но при этом старается всячески напоминать о себе публике. В поисках утешения он решил обратиться к философии и потому процитировал индийского мыслителя и в то же время политика - Махатму Ганди:

- Наша сила в усилии, а не результате. Тотальное усилие - тотальная победа, - написал в социальной сети Неймар.

Напомним, что Неймар угодил в лазарет ещё в октябре прошлого года. Бывший футболист «Барселоны» и «ПСЖ» практически не успел поиграть в Саудовской Аравии.