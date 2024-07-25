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Источник: «Дуглас Коста покинул «Флуминенсе»

25 Июля 2024 • 21:13 Комментировать

Бывший бразильский игрок атаки «Баварии» и «Ювентуса» Дуглас Коста остался без клуба. Судя по данным Transfermarkt, бразилец покинул «Флуминенсе». В состав этого знаменитого клуба Дуглас перебрался минувшей зимой. Официально о расставании с футболистом соцсети клуба пока не сообщали.

Сейчас Косте 33 года. Transfermarkt оценивает его в 800 тыс. евро. За «Флуминенсе» Дуглас ни разу не забил, отметившись всего лишь одной голевой передачей во всех проведённых матчах. Их у него накопилось 22.

До перехода в «Флуминенсе» зимой 2024 года Коста играл за «Шахтёр», «Баварию», «Ювентус», родной «Гремио», «Лос-Анджелес Гэлакси».

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Евро-Футбол.Ру,
Флуминенсе Дуглас Коста
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