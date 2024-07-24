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Чемпионат Бразилии. Серия А

В Бразилии учредили день Пеле

24 Июля 2024 • 12:37 Комментировать

День великого Пеле отныне будут отмечать в Бразилии - и будет это 19 ноября. Решение принято на уровне правительства страны. День 19 ноября выбран потому что именно в этот день Пеле официально забил свой 1000-й гол в карьере. Это было в 1969 году в составе «Сантоса» против «Васко да Гама».

Любопытно, что день 19 ноября важен и для другой бразильской звезды - Роналдиньо. В этот день в 2005 году он выдал один из лучших матчей карьеры против мадридского «Реала» - забил тому дважды на его поле и сорвал аплодисменты публики.

Напомним, что великий футболист родился в 1941 году и скончался 29 декабря 2022 года.


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Пеле
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