В Бразилии учредили день Пеле

День великого Пеле отныне будут отмечать в Бразилии - и будет это 19 ноября. Решение принято на уровне правительства страны. День 19 ноября выбран потому что именно в этот день Пеле официально забил свой 1000-й гол в карьере. Это было в 1969 году в составе «Сантоса» против «Васко да Гама».

Любопытно, что день 19 ноября важен и для другой бразильской звезды - Роналдиньо. В этот день в 2005 году он выдал один из лучших матчей карьеры против мадридского «Реала» - забил тому дважды на его поле и сорвал аплодисменты публики.

Напомним, что великий футболист родился в 1941 году и скончался 29 декабря 2022 года.