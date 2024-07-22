Хамес Родригес расторгнет контракт с «Сан-Паулу» – он хочет вернуться в Европу

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес в ближайшее время покинет «Сан-Паулу».

33-летний игрок вот-вот достигнет договорённости с бразильским клубом по условиям досрочного прекращения сотрудничества. По данным Transfer News Live, Хамес хотел бы вновь выступать в Европе.

До переезда в Бразилию Родригес представлял цвета греческого «Олимпиакоса», за который играл с сентября 2022 по апрель 2023 года. Ранее атакующий хавбек принадлежал «Эвертону», мадридскому «Реалу», «Монако» и «Порту», а также успел поиграть в аренде в «Баварии».

Напомним, Хамес был признан лучшим игроком завершившегося недавно Кубка Америки.