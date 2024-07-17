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Вратарь сборной Бразилии переходит в «Аль-Наср»

17 Июля 2024 • 01:30 Комментировать
Сельта
...
Аль-Наср Эр-Рияд
Через 20 ч. 6 мин.

Голкипер «Атлетико Паранаэнсе» и сборной Бразилии Бенто продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

25-летний игрок в ближайшее время пройдёт медицинское обследование и завершит переход в «Аль-Наср». Согласно отчёту инсайдера Фабрицио Романо, «Атлетико Паранаэнсе» заработает на продаже своей звезды 18 млн евро. Контракт вратаря с саудовским клубом будет рассчитан до 2028 года.

Весной слухи связывали Бенто с возможным переходом в миланский «Интер» и лондонский «Челси».

На счету стража ворот два сыгранных матча за сборную Бразилии. Футболист был в заявке «пентакампеонов» на Кубке Америки – 2024, но ни разу не вышел на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
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СЕЛЬТА АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
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