Вратарь сборной Бразилии переходит в «Аль-Наср»

Голкипер «Атлетико Паранаэнсе» и сборной Бразилии Бенто продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

25-летний игрок в ближайшее время пройдёт медицинское обследование и завершит переход в «Аль-Наср». Согласно отчёту инсайдера Фабрицио Романо, «Атлетико Паранаэнсе» заработает на продаже своей звезды 18 млн евро. Контракт вратаря с саудовским клубом будет рассчитан до 2028 года.

Весной слухи связывали Бенто с возможным переходом в миланский «Интер» и лондонский «Челси».

На счету стража ворот два сыгранных матча за сборную Бразилии. Футболист был в заявке «пентакампеонов» на Кубке Америки – 2024, но ни разу не вышел на поле.