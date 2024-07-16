Бывший главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау может получить работу в Бразилии.

Весной 49-летний специалист заключил новый контракт с «драконами», однако по окончании сезона стороны решили пойти разными путями. Как информирует журналист Экрем Конур, теперь португальца зовут в «Интернасьонал». Бразильский клуб приготовил для наставника двухлетний договор с возможностью пролонгации ещё на один год.

Сержиу Консейсау возглавлял «Порту» на протяжении семи лет. В прошлом месяце тренер считался одним из основных кандидатов на должность в «Марселе», но назначение так и не состоялось.