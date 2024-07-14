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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Бывший игрок «Наполи» возглавил «Коринтианс»

14 Июля 2024 • 03:15 Комментировать

Смена тренера в бразильском «Коринтиансе» - клуб возглавил Рамон Диас, хорошо известный в Италии по выступлениям за такие клубы, как «Авеллино», «Наполи» и «Фиорентина». Предыдущий наставник клуба, Антонио Оливейра, поплатился за очень слабый старт чемпионата - двенадцать очков в пятнадцати матчах.

Соглашение с Рамоном Диасом подписано до конца 2025 года - в Бразилии длительность контрактов чётко соответствует календарным годам, в отличие от европейского футбола, где соглашения в подавляющем большинстве составляются по сезонам и заканчиваются чаще всего летом.

- Такой клуб, как «Коринтианс», должен занимать совсем другие позиции. Хочу, чтобы команда играла хорошо, я вижу потенциал в ней, - заявил новый наставник клуба.


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Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс Рамон Диас
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