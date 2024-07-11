В Бразилии полицейский выстрелил в футболиста около поля

Неприятный инцидент произошёл в Бразилии во время матча чемпионата штата Гояс между командами «Гремио Анаполис» и «Сентро Оэсте». Около поля образовалась потасовка, в ходе которой полицейский выстрелил в футболиста «Гремио Анаполис». В итоге спортсмен получил ранение резиновой пулей. Дежурившие медики оказали игроку, получившему довольно серьёзную рану бедра, оперативную помощь.

На появившихся в социальных сетях кадрах видео, что выстрел был сознательным. Теперь правоохранители проводят расследование. Полицейскому, который совершил этот выстрел, грозит серьёзное наказание.