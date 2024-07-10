Балотелли ведёт переговоры с новым клубом

Итальянский нападающий Марио Балотелли может перебраться в чемпионат Бразилии. Об этом рапортуют журналисты UOL.

Как стало известно источнику, в услугах 33-летнего игрока заинтересован «Коринтианс». Представители бразильского клуба провели две встречи с агентом известного нападающего.

В настоящий момент Балотелли является свободным агентом. Его последним местом работы был турецкий «Адана Демирспор». В минувшем сезоне чемпионата Турции итальянский форвард провел 16 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу.