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Чемпионат Бразилии. Серия А

Балотелли ведёт переговоры с новым клубом

10 Июля 2024 • 11:46 Комментировать

Итальянский нападающий Марио Балотелли может перебраться в чемпионат Бразилии. Об этом рапортуют журналисты UOL.

Как стало известно источнику, в услугах 33-летнего игрока заинтересован «Коринтианс». Представители бразильского клуба провели две встречи с агентом известного нападающего.

В настоящий момент Балотелли является свободным агентом. Его последним местом работы был турецкий «Адана Демирспор». В минувшем сезоне чемпионата Турции итальянский форвард провел 16 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу.

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