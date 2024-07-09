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Чемпионат Бразилии. Серия А

В Бразилии ввели «закон Винисиуса»

09 Июля 2024 • 17:31 Комментировать

Эдуардо Лейте, губернатор бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, санкционировал так называемый «закон Винисиуса Жуниора». Этот закон предписывает порядок действий на случай проявления во время спортивных мероприятий в штате расизма и ксенофобии.

В случае выявления дискриминационного поведения арбитр должен прервать матч. При повторении проявлений дискриминации игра прерывается на 10 минут, причём команды уходят с поля. Если эти меры не помогают, матч завершается.

Стоит сказать, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в последние годы активно борется с расизмом, с которым сталкивается.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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