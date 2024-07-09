​Трое фанатов «Коринтианса» погибли в ДТП, возвращаясь с неудачного матча с «Крузейро»

Говорят, что беда не приходит одна - и в этом сполна убедились прошлой ночью в бразильском «Коринтиансе». Сперва клуб проиграл «Палмейрасу» в матче чемпионата Бразилии с чувствительным счётом 0:3, а затем пришла поистине ужасная новость - трое поклонников клуба погибли в ДТП, произошедшем при возращении домой.

Это случилось на трассе BR-262 в районе Эшпириту-Санту. Кроме того, ещё несколько человек в микроавтобусе получили травмы. Причиной столь серьёзной аварии стало столкновение с автобусом. Пресс-служба «Коринтианса» выпустила сообщение, в котором, помимо информации о трагедии, выразила соболезнования родным погибших.