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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Трое фанатов «Коринтианса» погибли в ДТП, возвращаясь с неудачного матча с «Крузейро»

09 Июля 2024 • 01:14 Комментировать

Говорят, что беда не приходит одна - и в этом сполна убедились прошлой ночью в бразильском «Коринтиансе». Сперва клуб проиграл «Палмейрасу» в матче чемпионата Бразилии с чувствительным счётом 0:3, а затем пришла поистине ужасная новость - трое поклонников клуба погибли в ДТП, произошедшем при возращении домой.

Это случилось на трассе BR-262 в районе Эшпириту-Санту. Кроме того, ещё несколько человек в микроавтобусе получили травмы. Причиной столь серьёзной аварии стало столкновение с автобусом. Пресс-служба «Коринтианса» выпустила сообщение, в котором, помимо информации о трагедии, выразила соболезнования родным погибших.


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Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс
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