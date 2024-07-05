Фирмино нашёл себе новое занятие - будет заниматься богоугодными делами

Бывший нападающий английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино не горюет из-за неудач в Саудовской Аравии, он уже нашел себе новое рабочее место. Фирмино будет служить Богу - весьма популярное занятие в чрезвычайно религиозной Бразилии.

Роберто устроился пастором в евангелической церкви в бразильском местечке Масейо. Любопытно, что пастором он стал в возрасте Христа - сейчас ему 33, и 34 исполнится только в октябре.

Что до «Аль-Ахли», то, возможно, Фирмино останется в клубе лишь номинально, но на поле выходить не будет - его контракт истекает только в 2026 году, и полюбовно стороны его пока расторгнуть не могут.