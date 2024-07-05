Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
1
Германия
0
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Чемпионат Бразилии. Серия А

Фирмино нашёл себе новое занятие - будет заниматься богоугодными делами

05 Июля 2024 • 20:19 Комментировать

Бывший нападающий английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино не горюет из-за неудач в Саудовской Аравии, он уже нашел себе новое рабочее место. Фирмино будет служить Богу - весьма популярное занятие в чрезвычайно религиозной Бразилии.

Роберто устроился пастором в евангелической церкви в бразильском местечке Масейо. Любопытно, что пастором он стал в возрасте Христа - сейчас ему 33, и 34 исполнится только в октябре.

Что до «Аль-Ахли», то, возможно, Фирмино останется в клубе лишь номинально, но на поле выходить не будет - его контракт истекает только в 2026 году, и полюбовно стороны его пока расторгнуть не могут.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Роберто Фирмино
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024 Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Газзаев сделал прогноз на победителя Евро-2024 Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024 Мостовой назвал победителя матча Испания - Германия на Евро Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024 «Матч ТВ» покажет только два матча 1/4 финала Евро-2024 Аршавин - о нападающем с Евро-2024: «Это Ибрагимович помноженный на Криштиану Роналду» Криштиану Роналду может больше не сыграть на Евро - названа причина
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Испания - Германия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Июля
20:19 · Бразилия
Фирмино нашёл себе новое занятие - будет заниматься богоугодными делами
09:23 · Англия. Премьер-лига
​Сака: «Неймар заслуживает больше уважения»
04 Июля
18:56 · Россия. Премьер-лига
Гилерме не готов возвращаться в Бразилию
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Фламенго» может провернуть трансфер топ-игрока из АПЛ
01:25 · Англия. Премьер-лига
Пакета может неожиданно вернуться на родину
00:11 · Италия. Серия А
​Фелипе Андерсон перешёл в «Палмейрас»
02 Июля
11:09 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо назвал клуб РПЛ, в который хочет вернуться
29 Июня
03:54 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо выбрал новый клуб
28 Июня
05:52 · Франция. Лига 1
Стало известно, в какой европейский клуб перейдёт чемпион мира Альмада
27 Июня
17:10 · Кубок Америки
​Неймар купил две футболки на перекрёстке
16:18 · Россия. Премьер-лига
«Контракт с Джикией уже подписан» — президент «Атлетико Сеаренсе»
24 Июня
23:16 · Испания. Ла Лига
Эндрик: «Я изменил свой менталитет»
23:10 · Бразилия
​Пинтиньо: «Винисиус провокатор и чуть клоун»
23 Июня
10:41 · Бразилия
Вагнер Лав подписал контракт с новым клубом
22 Июня
18:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал объявление по Эстевао Виллиану официально
Все новости
Рекомендуем