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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Пинтиньо: «Винисиус провокатор и чуть клоун»

24 Июня 2024 • 23:10 Комментировать

Бывший бразильский футболист Карлос Альберто Пинтиньо, когда-то успевший поиграть за такие клубы, как «Кадис» и «Севилья», не очень хорошего мнения о Винисиусе, нынешнем лидере бразильской сборной. Он сравнил его с клоуном, а также назвал его провокатором.

- Он провокатор и чуть клоун. А ещё он не убедил меня пока что как игрок. Я 44 года живу в Испании и никто не называл меня негром и не оскорблял на расовой почве. Поэтому я думаю, что Винисиус занимается клоунадой, - цитирует слова Пинтиньо es.besoccer.com.

Напомним, что Винисиус Жуниор выступает за мадридский «Реал» с 2019 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Винисиус Жуниор Пинтиньо
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