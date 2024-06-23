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Чемпионат Бразилии. Серия А

Вагнер Лав подписал контракт с новым клубом

23 Июня 2024 • 10:41 Комментировать

Экс-нападающий ЦСКА и сборной Бразилии Вагнер Лав нашёл себе новую команду.

Футболист будет выступать на родине за команду «Аваи». Бразильский клуб на своих страницах в социальных сетях сообщил о заключении с форвардом контракта сроком на один год.

В текущем сезоне Вагнер был в составе «Атлетико Гоияниенсе» и провёл за клуб 25 матчей, в которых семь раз поразил ворота соперников.

Напомним, Вагнер с перерывами играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год, с «армейским» клубом он три раза выигрывал чемпионат России, шесть раз выигрывал Кубок страны, а также побеждал с ЦСКА в Кубке УЕФА.

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