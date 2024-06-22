​В возрасте 101 года скончалась мать Пеле - Селесте Арантес

Спустя полтора года после смерти Короля футбола, Пеле, не стало и его матери - в возрасте 101 года в Сантосе скончалась Селесте Арантес. Об этом общественность оповестил её внук, сын Пеле - Эдиньо. Также у Селесте, помимо Пеле, были ещё сын Жаир и дочь Мария Лучия, сестра Пеле.

Как уточняет бразильский телеканал Globo, в последние дни своей жизни женщина страдала от болезней. Сто лет ей исполнилось 20 ноября 2022 года - аккурат в день начала катарского чемпионата мира. Пеле умер чуть более чем через месяц - 29 декабря 2022 года.

Напомним, что Пеле - единственный игрок в мире, который трижды становился чемпионом мира.