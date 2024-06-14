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Чемпионат Бразилии. Серия А

Неймар назвал клуб, за который мечтает играть

14 Июня 2024 • 10:36 Комментировать

Форвард сборной Бразилии и саудовского «Аль-Хиляля» Неймар назвал футбольный клуб, за который мечтает поиграть.

«Я мечтаю играть за «Фламенго». Это моя вторая любимая команда после «Сантоса». Я очень люблю «Фламенго». Будет круто, если когда-то окажусь в этой команде. Но не знаю, возможно ли это. Сейчас у меня действующее соглашение с «Аль-Хилялем», - передает слова 32-летнего нападающего RMC Sport.

Напомним, что Неймар переехал в чемпионат Саудовской Аравии летом прошлого года. В октябре бразилец получил разрыв крестообразных связок и выбыл до конца сезона. Он успел провести пять матчей, забил гол и сделал три ассиста.

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