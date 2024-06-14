Неймар назвал клуб, за который мечтает играть

«Я мечтаю играть за «Фламенго». Это моя вторая любимая команда после «Сантоса». Я очень люблю «Фламенго». Будет круто, если когда-то окажусь в этой команде. Но не знаю, возможно ли это. Сейчас у меня действующее соглашение с «Аль-Хилялем», - передает слова 32-летнего нападающего RMC Sport.