Неймар ответил на вопрос о возвращении в «Сантос»

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар рассказал, планирует ли возвращение в свой родной клуб.

Звёздный бразилец начинал свою карьеру в «Сантосе», после чего отправился в Европу, где представлял цвета «Барселоны» и «ПСЖ». Прошлым летом игрок перебрался в саудовский «Аль-Хиляль», за который выступает по сей день.

Действующий контракт 32-летнего нападающего рассчитан до середины 2025 года, и он опровергает слухи о скором возвращении в «Сантос»: «Никаких шансов. Это чушь. У меня остаётся ещё год по контракту с «Аль-Хилялем». Я поддерживаю «Сантос», планирую однажды вернуться, но сейчас полностью сосредоточен на своём нынешнем клубе. Надеюсь провести отличный сезон после травмы», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Неймара.

Напомним, что в прошлом сезоне «Сантос» вылетел из бразильской Серии А.