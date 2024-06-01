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Чемпионат Бразилии. Серия А

Марсело заявил, что сейчас тренируется больше, чем в «Реале»

01 Июня 2024 • 08:39 Комментировать

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело, ныне выступающий в чемпионате Бразилии за «Флуминенсе», рассказал о своем тренировочном процессе.

«Сейчас я провожу тренировки гораздо чаще, чем раньше. Очень много времени уделяю тренировкам. Раньше я думал, что по приезду в Рио буду ходить на пляж, но не могу этого сделать. Возвращаюсь домой опустошенный», - высказался 36-летний футболист в эфире Caze TV.

Напомним, что Марсело вернулся в Бразилию зимой прошлого года. С 2007 по 2022 год защитник выступал за мадридский «Реал», а затем провел полсезона в греческом «Олимпиакосе».

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Марсело Флуминенсе
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