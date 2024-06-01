Марсело заявил, что сейчас тренируется больше, чем в «Реале»

«Сейчас я провожу тренировки гораздо чаще, чем раньше. Очень много времени уделяю тренировкам. Раньше я думал, что по приезду в Рио буду ходить на пляж, но не могу этого сделать. Возвращаюсь домой опустошенный», - высказался 36-летний футболист в эфире Caze TV.