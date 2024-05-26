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Чемпионат Бразилии. Серия А

Бразильский чемпионат возобновится в начале июня

26 Мая 2024 • 17:34 Комментировать

Бразильский чемпионат по футболу был прерван из-за массовых наводнений в некоторых штатах, которые уже унесли жизни нескольких сотен человек. Теперь бразильская конфедерация футбола объявила о том, что вскоре чемпионат будет возобновлён.

Это случится в начале июня, а точнее - в следующую субботу, первого числа. Напомним, что из-за природного бедствия были отменены два тура - седьмой и восьмой.

Бразильский чемпионат проводится по системе «весна-осень». В турнирной таблице сейчас лидируют «Атлетико Паранаэнсе» и «Бахия» - оба клуба набрали по тринадцать очков. У идущего третьим «Фламенго» одиннадцать зачётных баллов.


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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Атлетико Паранаэнсе
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