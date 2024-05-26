Бразильский чемпионат возобновится в начале июня

Бразильский чемпионат по футболу был прерван из-за массовых наводнений в некоторых штатах, которые уже унесли жизни нескольких сотен человек. Теперь бразильская конфедерация футбола объявила о том, что вскоре чемпионат будет возобновлён.

Это случится в начале июня, а точнее - в следующую субботу, первого числа. Напомним, что из-за природного бедствия были отменены два тура - седьмой и восьмой.

Бразильский чемпионат проводится по системе «весна-осень». В турнирной таблице сейчас лидируют «Атлетико Паранаэнсе» и «Бахия» - оба клуба набрали по тринадцать очков. У идущего третьим «Фламенго» одиннадцать зачётных баллов.